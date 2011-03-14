Події у Японії і на Близькому Сході викликали негативні настрої в інвесторів - експерти

Торги на світових фондових ринках у п'ятницю, 11 березня, проходили на негативній території на тлі найсильнішого землетрусу в Японії і напруженої ситуації на Близькому Сході.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, статистика щодо США у п'ятницю була різноспрямованою. Роздрібні продажі в лютому виросли на 1%, що виявилося краще за прогноз аналітиків. Водночас індекс споживчої довіри, за попередніми даними, у березні склав 68,2 пункту, тоді як аналітики очікували, що значення індексу складе 76,3 пункту.

Аналітики зазначають, що українські ринки у п'ятницю закрилися зниженням. Лідером торгів за об'ємом на Українській біржі виступила "Укрнафта" (18,2 млн. грн.). Продажі проходили практично по усіх акціях індексного кошику. Виняток становили "Укртелеком" (+1,02%), який закрився ростом на тлі чуток про проведення IPO в 2014 році, а також Ясинівський коксохім, акції якого виросли на 1.62% без особливих об'ємів.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 11 березня, знизився на 1,59% -до 1 055,72 пункту. Загальний об'єм торгів склав 61 млн. 661 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1,85% -до 2683,27 пункту. Загальний об'єм торгів склав 395 млн. 187 тис. грн., з них на терміновому ринку - 135 млн. 634 тис. грн.