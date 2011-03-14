Фондова біржа ПФТС почала торги з використанням центрального контрагента

Фондова біржа ПФТС почала торги з використанням технології центрального контрагента під час укладення угод на ринку заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

За інформацією ПФТС, функції центрального контрагента виконує ТОВ «Біржовий центральний контрагент» – торговець-зберігач, спеціально створений для впровадження інституту центрального контрагента у ФБ ПФТС.

За словами голови ради директорів ФБ ПФТС Олександра СКЛЯРОВА, торги з використанням технології центрального контрагента є черговим кроком інтенсивного розвитку біржі та пропозиція сучасних і комфортніших умов укладення угод на ФБ ПФТС.

За його словами, використання технології центрального контрагента забезпечить анонімність у процесі укладення і виконання угод, дозволить полегшити виконання існуючих законодавчих вимог і обмежень під час укладення учасниками біржових торгів угод, а також скоротить витрати на фінансовий моніторинг.

О.СКЛЯРОВ також відзначив, що перехід на нову систему торгів активізує розвиток онлайн-торгівлі на ФБ ПФТС і дозволить новим або невеликим брокерським компаніям активніше співпрацювати з біржею.

Центральний контрагент (Central Counterparty, РСР) – посередник між продавцем і покупцем, який за кожною операцією виступає покупцем для продавця і продавцем для покупця.