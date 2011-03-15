Експерт: на Українській біржі у понеділок спостерігалася висока волатильність

На Українській біржі у понеділок, 14 березня, спостерігалася висока волатильність.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВ’ЯГІНЦЕВА.

За її словами, більшість акцій Української біржі у понеділок падали. Єнакіївський металургійний завод і «Донбасенерго» подешевшали найсильніше - на 3,1% і 2,8% відповідно. При цьому Північний ГЗК і «Укртелеком» були найсильнішими акціями, які зростали, серед ліквідних, показавши зростання на 1% і 0,9% відповідно. Серед акцій другого ешелону один з найвидатніших результатів показали акції Центрального ГЗК, що подорожчали на 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 14 березня, знизився на 1,91% – до 1 036,06 пункту. Загальний об`єм торгів склав 160 млн. 310 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,29% – до 2602,09 пункту. Загальний об`єм торгів склав 298 млн. 278 тис. грн., з них на терміновому ринку – 115 млн. 771 тис. грн.