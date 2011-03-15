ВР 18 березня заслухає інформацію голови ФДМУ про приватизацію у 2010-2011 роках

Верховна Рада України у п’ятницю, 18 березня, в рамках Години запитань до уряду, вирішила заслухати інформацію голови Фонду державного майна України Олександра РЯБЧЕНКА про приватизацію об’єктів державної власності протягом 2010-2011 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 305 із 404 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Учора лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО запропонував заслухати О.РЯБЧЕНКА, але оскільки голова ФДМУ не є членом Кабінету міністрів України, а щоп’ятниці кожного пленарного тижня у парламенті відбувається Година запитань до уряду, то депутати вирішили шляхом голосування ухвалити рішення щодо заслуховування інформації про приватизацію.