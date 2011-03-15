Продажі у понеділок проходили по усіх акціях індексного кошика Української біржі - експерти

Продажі у понеділок, 14 березня, проходили по усіх акціях індексного кошика Української біржі.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що українські фондові ринки у понеділок, 14 березня, закрилися на негативній території. Лідерами торгів на Українській біржі стали "Мотор Січ" (36,1 млн. грн.) і "Укрнафта" (28,07 млн. грн.). Лідерами зниження стали Авдіївський КХЗ (- 3,65%), Єнакіївський метзавод (- 2,97%), "Центренерго" (- 2,62%) і "Донбасенерго" (- 2,46%).

За інформацією аналітиків, японський індекс Nikkei у понеділок знизився на 6,18% під впливом землетрусу і цунамі в Японії 11 березня. На тлі цього фондові торги в Європі і США проходили на негативній території. Обсяг промислового виробництва в єврозоні у січні 2011 року виріс на 0,3%, що співпало з очікуваннями аналітиків. Щодо США важливої макроекономічної статистики, здатної вплинути на хід торгів, не виходило.

За словами аналітиків, сьогодні вийдуть дані щодо рівня зайнятості в єврозоні за четвертий квартал 2010 року і індекс економічних очікувань ZEW у Німеччині за березень. У США сьогодні будуть опубліковані значення індексу ділової активності в промисловості ФРБ Нью-Йорка за березень, дані про імпортні та експортні ціни за лютий і рішення про процентну ставку (засідання ФРС).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 14 березня, знизився на 1,91% - до 1 036,06 пункту. Загальний об'єм торгів склав 160 млн. 310 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,29% - до 2602,09 пункту. Загальний об'єм торгів склав 298 млн. 278 тис. грн., з них на терміновому ринку - 115 млн. 771 тис. грн.