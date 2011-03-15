«Татнафта» оскаржила рішення українських судів щодо акцій «Укртатнафти»

Компанія "Татнафта" (Татарстан, Російська Федерація) оскаржила в міжнародному арбітражі рішення українських судів про незаконність купівлі компанією 8,6135% акцій ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Про це на круглому столі в інституті Горшеніна "Корпоративні конфлікти в Україні" повідомив голова представництва ВАТ "Татнафта" в Україні Ігор ГРАФСЬКИЙ.

За його словами, компанія вирішила звернутися до міжнародного суду, пройшовши усі інстанції в українських судах. "Вже прийнято рішення про осудність. Якщо не виходить в Україні, доведеться працювати (над вирішенням спору - УНІАН) в Лондоні".

І.ГРАФСЬКИЙ підкреслив, що хоча Татарстан як і раніше зацікавлений в роботі на українському ринку, проте після чотирьох років роботи на "Укртатнафті" іншого менеджменту завод став працювати у збиток. "А за роботи татарської сторони збитків не було, це доводить, що коли є інвестор зі своєю сировиною, зі своїми постачаннями, українському підприємству вигідніше працювати", - зазначив він, нагадавши, що раніше "Укртатнафта" була бюджетоутворюючим підприємством Полтави.

За його словами, Українська держава повинна розуміти, що втрачає у цій ситуації, особливо на тлі подорожчання нафтопродуктів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року ЗАТ "Укртатнафта" оскаржило в Господарському суді Полтавської області законність володіння "Татнафтою" 8,6% акцій ЗАТ.

За словами начальника юрдепартаменту "Укртатнафти" Валерія В. КОРНЕЛЯКА, причиною подачі позову до суду є порушення "Татнафтою" договору купівлі-продажу вказаного пакету акцій, згідно з яким татарстанський акціонер повинен був внести до статутного капіталу "Укртатнафти" нафтові родовища, а не грошовий внесок.

11 лютого 2010 року Вищий господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Полтавської області від 3 листопада 2009 року, який визнав незаконною купівлю компанією "Татнафта" 8,6135% акцій ЗАТ "Укртатнафта".

Довідка УНІАН. ЗАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Основними акціонерами "Укртатнафти" є НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Корсан".