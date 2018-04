На японському фондовому ринку почалася паніка - експерт

На японському фондовому ринку почалася паніка.

Про це повідомила в коментарі агентство УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона зазначила, що внаслідок паніки індекс Nikkei у понеділок, 14 березня, впав на 10,55% до рівня 8 605 пунктів. Впродовж торгової сесії обвал на біржі досягав 14%. Акції постраждалої атомної компанії Electric Power Co. впали на 24,7%. Різко знизилися акції Toshiba Corp., Hitachi Ltd., Sumitomo Metal Industries, і фінансової компанії Aiful Corp. Інші азіатські ринки також зафіксували різке падіння. Прем'єр-міністр Японії Наото Кан заявив про витік з пошкоджених атомних станцій "значної кількості" радіоактивного матеріалу. Також паніка підігрівалася інформацією місцевої влади Токіо про те, що рівень радіації в японській столиці у 23 рази вищий за звичайний.

За інформацією аналітика, на інших фондових ринках у понеділок також спостерігалося падіння. Американський індекс DJIA знизився на 0,4% до 11 993 пунктів, S&P 500 - на 0,6% до 1 296 пунктів. Найбільш постраждали акції Gerenal Electric, що втратили в ціні 2,2%. Саме GE була постачальником реактора на ядерну станцію у Фукусімі. При цьому подешевшали і акції Walt Disney Co., чому сприяло закриття японського Діснейленду на 10 днів. Впали і акції японських автомобілебудівних компаній Nissan Motors, які котируються на американській біржі, Toyota Motor Corp. і Honda Motor Co. Акції машинобудівної Caterpillar Inc. і нафтових Chevron Corp. і Exxon Mobil росли, пом'якшивши падіння індексу DJIA.

Як повідомила І.ЗВЯГІНЦЕВА, європейські біржі у понеділок почували себе гірше за американські. Індекс FTSE 100 впав на 0,9%, до 5 775 пунктів, CAC 40 - на 1,3% до 3 878 пунктів, DAX - на 1,7% до 6 867 пунктів.