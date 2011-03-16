Сьогодні набув чинності закон про удосконалення діяльності акціонерних товариств

Сьогодні набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств".

Документ опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" (№47 від 16 березня).

Згідно із законом, абзаци другий, п'ятий - тринадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий п. 3 розділу I набувають чинності з 1 січня 2012 року.

Відповідно до закону, акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися і продаватися на фондовій біржі. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій у біржовий список хоч би однієї фондової біржі.

Президент запропонував, а парламент підтримав пропозицію щодо виключення із закону норми про надання мажоритарним акціонерам - власникам 95% і більше акцій товариства права примусового викупу акцій в усіх інших акціонерів.

Крім того, Президент запропонував передбачити норму про те, що рішення про здійснення значної правової дії, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої дії, складає 50% і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш ніж 50% голосів від загальної кількості акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств" (№ 2994 - VI).

3 лютого Верховна Рада ухвалила цей закон, врахувавши усі пропозиції Президента, оскільки раніше В. ЯНУКОВИЧ ветував його.