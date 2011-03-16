Мінфін учора на аукціоні залучив до бюджету від продажу ОВДП 3,3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 3 млрд. 347 млн. 822 тис. 450 грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 15 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, номінальна вартість однієї ОВДП складає 1 тис. грн. Рівень прибутковості цінних паперів з терміном погашення 14 вересня 2011 року - 6,7% річних, 7 березня 2012 року - 8,7% річних, 29 січня 2014 року - 10,85% річних і 13 липня 2016 року - 9,25% річних.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до Державного бюджету України у січні 2011 року надійшло 2,806 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", банків і для погашення протермінованої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.