«Нафтогаз» продав «Укрексімбанку» ОВДП на 0,5 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз України" продала ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 0,5 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, про результати відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, "Нафтогаз України" продав 500 тис. облігацій (номінал 1 тис. грн.) одним лотом з кодом UА 4000092100.

Ціна зворотнього викупу "Нафтогазом України" облігацій складає 519,13 млн. грн.

Відповідний договір сторони підписали 10 березня.

Як повідомляли, "Нафтогаз України" для розрахунків за імпортний газ з російським "Газпромом" регулярно здійснює продаж ОВДП "Укрексімбанку" і "Ощадбанку".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.