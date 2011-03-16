«Нафтогаз» продав «Укрексімбанку» ОВДП на 0,5 млрд. грн.
НАК "Нафтогаз України" продала ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 0,5 млрд. грн.
Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі".
Згідно з повідомленням, про результати відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, "Нафтогаз України" продав 500 тис. облігацій (номінал 1 тис. грн.) одним лотом з кодом UА 4000092100.
Ціна зворотнього викупу "Нафтогазом України" облігацій складає 519,13 млн. грн.
Відповідний договір сторони підписали 10 березня.
Як повідомляли, "Нафтогаз України" для розрахунків за імпортний газ з російським "Газпромом" регулярно здійснює продаж ОВДП "Укрексімбанку" і "Ощадбанку".
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.