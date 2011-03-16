У ESU заявляють, що власником компанії і надалі є EPIC

EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC, м. Відень, Австрія) залишається єдиним власником компанії EPIC Services Ukraine (ESU, м. Київ), яка придбала контрольний пакет акцій "Укртелекому".

Про це повідомили УНІАН в ESU, коментуючи відомості, що з`явилися у ЗМІ, про зміну власника.

Як сказано у повідомленні EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), ексклюзивний власник EPIC Advisors Limited (EAL), який через дочірнє підприємство EAL є єдиним власником EPIC Services Ukraine (ESU), прийняв рішення оптимізувати структуру холдингу, адаптувавши її до приватизації "Укртелекому" шляхом переуступання права прямого володіння в ESU компанії EPIC Telecom Invest Ltd (ETI). При цьому ETI є 100-% власником EAL.

"Таким чином, EPIC залишається 100% власником ESU", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли раніше у деяких ЗМІ, за декілька днів до подачі заявки на купівлю "Укртелекому" 100% статутного фонду ESU перейшли від фонду Epic Advisors Ltd, що належить австрійцям, у власність нещодавно створеної на Кіпрі фірми Epic Telecom Invest Ltd.

У повідомленні ESU нічого не повідомляють про юридичну адресу ETI.

Нагадаємо, 11 березня поточного року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на купівлю 92,79% акцій ВАТ "Укртелекому", як з єдиним претендентом.

Згідно з оцінкою 92,79% акцій ВАТ "Укртелеком", наданою ТОВ "Консалтингова фірма "Остpов", вартість цього пакету акцій "Укртелекому" складає 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" на 75 млн. грн.