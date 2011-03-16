«Нафтогаз» має намір продати «Укрексімбанку» ОВДП на 1 млрд. грн.
НАК "Нафтогаз України" має намір продати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1 млрд. грн.
Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі".
Згідно з повідомленням, про оголошення відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, "Нафтогаз України" має намір продати 1 млн. облігацій (номінал 1 тис. грн.) одним лотом з кодом UA 4000092134.
Запропонована ціна зворотнього викупу "Нафтогазом України" облігацій складає 1 млрд. 64,710 млн. грн.
Як повідомляли, на початку лютого "Нафтогаз України" для розрахунків за імпортний газ з російським "Газпромом" оголосив тендер (з процедурою закупівлі у одного учасника) з продажу "Укрексімбанку" ОВДП на 1,5 млрд. грн.
У листопаді 2010 року "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" викупили у НАК "Нафтогаз України" ОВДП на 4,2 млрд. грн. У кінці листопада 2010 року "Нафтогаз України" продав "Ощадбанку" ОВДП ще на 3 млрд. грн. для розрахунків з "Газпромом".
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.