ДКЦПФР позбавила «Кредит-Рейтинг» статусу уповноваженого агентства

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) виключила з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ "Кредит-рейтинг".

Про це сказано у рішенні ДКЦПФР від 15 березня цього року, яке опубліковане на сайті комісії.

Держкомісія також анулювала видане "Кредит-рейтинг" свідоцтво про включення в Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств від 19 грудня 2006 р. №2.

Як зазначено у рішенні комісії, з моменту ухвалення цього рішення "Кредит-рейтинг" забороняється визначати рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковим.

У той же час після ухвалення цього рішення "Кредит-рейтинг" має право проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою, здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок і визначати рейтингові оцінки, окрім рейтингових оцінок, обов'язковість яких передбачена законодавством.

Раніше Українська професійна асоціація з захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС) заявила в пресі про те, що на розгляд ДКЦПФР надійшли висновки спеціальної внутрішньої комісії, яка проводила у січні-лютому 2011 року розслідування фактів порушень в діяльності рейтингового агентства "Кредит-рейтинг". "Опублікована в пресі інформація дозволяє зробити висновки, що спеціальна комісія знайшла значні порушення в діяльності "Кредит-Рейтингу"", - зазначили в асоціації. Зокрема, за інформацією УПАЗІКС, у складі власників "Кредит-Рейтингу" були виявлені компанії, "які є пов'язаними особами з професійними учасниками ринку фінансових послуг, що вже саме по собі є прямим порушенням норм положення про конкурс з визначення уповноваженого рейтингового агентства". Також, за інформацією УПАЗІКС, комісією були встановлені порушення в частині відсутності публікацій рейтингових оцінок цільових облігацій у місцевій пресі.

У той же час у самому "Кредит-Рейтингу" раніше спростували інформацію про можливе позбавлення агентства статусу уповноваженого.

Довідка УНІАН. Агентство "Кредит-рейтинг" з 2004 року має статус уповноваженого ДКЦПФР агентства. З початку діяльності агентство присвоїло понад 1100 кредитних рейтингів, у тому числі понад 800 кредитних рейтингів облігацій.