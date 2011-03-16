"Кредит-Рейтинг" оскаржив у суді рішення ДКЦПФР

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оспорило в судовому порядку рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) про позбавлення агентства статусу уповноваженого, посилаючись на те, що це рішення ухвалено без належних підстав, із грубим порушенням передбачених процедур і в інтересах третіх осіб.

Про це УНІАН повідомили в "Кредит-Рейтингу".

"Агентство має намір забезпечити збереження придатності своїх кредитних рейтингів для цілей регулювання", - зазначили в "Кредит-Рейтингу".

Рейтингове агентство також заявило про те, що його кредитні рейтинги, отримання яких не обов'язкове за чинним законодавством, є дійсними незалежно від результатів спору щодо статусу агентства.

У "Кредит-Рейтингу" також зазначили, що в результаті проведеної раніше перевірки діяльності агентства ДКЦПФР виявила недостатнє нормативне забезпечення вимог по відсутності зв'язку рейтингових агентств із учасниками ринку фінансових послуг. 10 березня 2011 року на засіданні Комісії було прийнято три протокольні доручення щодо вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності рейтингових агентств. У зв'язку з цим генеральний директор агентства «Кредит-Рейтинг» Станіслав ДУБКО вважає, що «до моменту ухвалення відповідних нормативних змін жодне уповноважене рейтингове агентство не в змозі виконати існуючі вимоги, тому вибіркове відкликання статусу в одного з агентств слід розглядати як цілеспрямовані дії, направлені на примусовий перерозподіл ринкової частки в інтересах окремих гравців».

Як зазначили в «Кредит-Рейтингу», агентство має намір не лише добитися в судовому порядку визнання неправомочними дій ДКЦПФР, але й "встановити ступінь причетності до цих дій рейтингових агентств «IBI-rating», «Рюрік» і «Експерт-Рейтинг».

Також в агентстві заявили, що рейтингова процедура деяких агентств сьогодні "може прямо передбачати досягнення згоди про рівень рейтингу до проведення аналізу, що прямо суперечить міжнародним вимогам". До того ж, за інформацією «Кредит-Рейтингу», до одного з діючих сьогодні на ринку рейтингових агентств має пряме відношення один із високопосадовців Міністерства економічного розвитку та торгівлі, що у свою чергу дає можливість формувати клієнтську базу цього агентства за рахунок адміністративного тиску.

Як повідомляв УНІАН, ДКЦПФР виключила з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ «Кредит-Рейтинг».

Держкомісія також анулювала видане «Кредит-Рейтингу» свідоцтво про включення в Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств від 19 грудня 2006 р. №2.

Як зазначається в рішенні комісії, з моменту ухвалення цього рішення «Кредит-Рейтингу» забороняється визначати рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковим.