Фондові біржі у вівторок впали через ризик вибуху на японській АЕС - експерти

Основною причиною падіння світових фондових майданчиків у вівторок, 15 березня, став ризик повномасштабного вибуху на одній з японських АЕС.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, японський індекс Nikkei у вівторок знизився на 10,55% під тиском новини про нові вибухи на атомних реакторах у Японії. На тлі цього торги в Європі і США проходили в негативній тенденції. Особливої статистики по США або єврозоні, яка могла б вплинути на хід торгів не виходило.

Як відзначають аналітики, українські фондові індекси у вівторок закрилися сильним зниженням на тлі негативних новин, що надійшли з зарубіжних ринків. Продажі проходили широким фронтом за всіма індексним паперів, крім «Укрнафти», яка в черговий раз піднесла сюрприз. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі знизився на 3,19% до 2519,02 пункту, а індекс ПФТС - на 3,32% до рівня 1001,65 пункту.

За словами аналітиків, лідерами торгів на Українській біржі у вівторок виступили «Мотор Січ» (42,98 млн. грн.) - Акції компанії впали на 6,08%, і «Укрнафта» (31,73 млн. грн.), акції якої зросли на 0,79%. Акції всіх інших компаній індексного кошика за підсумками торгів закрилися зниженням. Лідерами падіння були Єнакіївський металургійний завод (-6,80%) і Авдіївський КХЗ (-6,52%).

Аналітики повідомляють, що сьогодні в США будуть опубліковані дані по рахунку поточних операцій, рівень індексу цін виробників, а також рівень зміни запасів нафти за тиждень. У єврозоні будуть опубліковані дані про рівень річної інфляції і заробітної плати.