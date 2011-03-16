Експерт: сьогодні обвал на японському фондовому ринку змінився зростанням

Сьогодні обвал на японському фондовому ринку змінився зростанням.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВ’ЯГІНЦЕВА.

Вона підкреслила, що індекс Nikkei в середу, 16 березня, зріс на 5,7% до позначки 9094 пунктів. За оцінками Barclays Capital, економічний збиток Японії від землетрусу і цунамі може досягти цифри в 3% ВВП. Проте очікується, що уповільнення економіки триватиме кілька місяців, після чого прийде час бурхливого економічного зростання.

Як відзначила аналітик, у вівторок американський ринок рухався вниз: індекс DJIA зменшився на 1,2% до 11 855 пунктів, S & P 500 - на 1,1%, до 1282 пунктів. Зниження основних індексів пояснюється стурбованістю інвесторів щодо ядерної кризи і перспектив уповільнення економічного зростання в Японії. При цьому обнадійливі заяви Федеральної резервної системи США про зростання споживчих витрат і поліпшення ситуації на ринку праці пом`якшили падіння на американському ринку.

Тим не менше, додала І.ЗВ’ЯГІНЦЕВА, японські події вплинули на акції американських промислових і технологічних компаній. Акції GE впали на 1,6%, а Intel і Cisco Systems втратили 3,2% і 2,6% відповідно. Постраждали і страхові компанії: акції Aflac подешевшали на 5,6%, Hartford Financial - на 4,6%, MetLife - на 3%, Prudential Financial - на 1,9%.

За словами аналітика, на європейських ринках у вівторок також панував песимізм. Британський індекс FTSE 100 впав на 1,4% до 5 695 пунктів, французький CAC 40 - на 2,5% до 3 781 пункту, німецький DAX - на 3,2% до 6 648 пунктів.