Українські фондові ринки у середу відновлювалися - експерти

Українські фондові ринки у середу, 16 березня, відновлювалися.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс Української біржі у середу, після падіння протягом тижня, повернувся на позитивну територію, додавши 1,6%. Об'єм торгів акціями був помірним - 200 млн. грн. Лідерами за об’ємом торгів стали: "Мотор Січ" (+1,87%) і "Укрнафта" (+2,99%). Генкомпанії (CEEN +1,48%, DOEN +1,64%, ZAEN +3,53%) також істотно додали в ціні.

За інформацією аналітиків, виросли у середу і котирування по акціях гірничо-металургійних підприємств. Aлчевський меткомбінат додав 0,8%, "Азовсталь" - 1,23%, Єнакіївський метзавод - 1,39%. Виключенням став тільки Ясинівський КХЗ (- 0,41%). Банки ("Райффайзен банк Аваль" виріс на 1,07%, "Укрсоцбанк" - на 1,81%), "Укртелеком" (+0,93%) і "Стірол" (+2,38%) наслідували загальний позитивний тренд.