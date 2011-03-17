Українські акції на Лондонській фондовій біржі показали змішані результати - експерти

Акції українських компаній на Лондонській фондовій біржі в середу, 16 березня, продемонстрували змішані результати.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, папери Cadogan Petroleum (+3,36%) і Regal Petroleum (+1,27%) на Лондонській фондовій біржі в середу практично відіграли падіння попередньої сесії, у той час як котирування JKX Oil & Gas (-2,01 %) знову знизилися. Незначно зросли акції Ferrexpo (+0,96%), а папери «Миронівського хлібопродукту» (MHPC LI -2,78%) істотно просіли в ціні.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі вчора в плюсі закрилися торги за акціями "Астарти" (+1,9%) і «Агротону» (+0,82%). При цьому «Кернел» (-1,78%) продемонстрував зниження котирувань.