Причиною негативних ринкових настроїв у середу стали нові повідомлення з Японії - експерт

Основною причиною негативних ринкових настроїв у середу, 16 березня, стали повідомлення з Японії про евакуацію людей із території поблизу аварійної атомної станції.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВ’ЯГІНЦЕВА.

За її словами, Пентагон у середу поширив повідомлення про наказ американським військовим, які перебувають у Японії, залишатися на відстані принаймні 50 миль від Фукусіми.

Як підкреслила аналітик, на цьому тлі падіння на світових ринках продовжилося. Американський індекс DJIA у середу опустився на 2% - до 11 613 пунктів, а S & P - на 1,95% - до 1 257 пунктів. Статистика щодо будівництва нових будинків у США, яка вийшла вчора, розчарувала: кількість розпочатих у лютому будівництв показала найбільш різке падіння приблизно за останні 27 років, а кількість виданих дозволів на нове будівництво також виявилася рекордно низькою. Втім, інвесторів зараз більше хвилюють криза в Японії і заворушення на Близькому Сході, вважає аналітик.

За інформацією І.Зв’ягінцевої, акції Toyota Motor, що котируються в США, в середу впали на 1,2%, після того як автовиробник заявив про те, що продовжить зупинку виробництва на 12 основних японських заводах. Акції Apple та IBM також зафіксували сильне падіння: на 4,5% і 3,5% відповідно.

Аналітик відзначила, що європейські біржі в середу вели себе подібно американським. Британський індекс FTSE 100 опустився на 1,7% - до 5 598 пунктів, французький CAC 40 - на 2,2% - до 3 697 пунктів, а німецький DAX втратив 2%, зафіксувавшись на позначці 6514 пунктів.

Як повідомила І.З’ВЯГІНЦЕВА, на японській біржі знову почалися розпродажі. Індекс Nikkei у четвер впав на 1,4% - до 8963 пунктів. Енергетична компанія, що володіє аварійною АЕС, заявила про близьке завершення встановлення нової лінії електропередачі, яка забезпечить енергопостачання пошкодженої станції в Фукусімі.