Рябченко обіцяє за півріччя виконати річний план приватизації

Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО обіцяє вже у першому півріччі виконати річний план надходжень від приватизації держмайна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РЯБЧЕНКО заявив сьогодні у парламенті, виступаючи з інформацією щодо приватизації об’єктів державної власності протягом 2010-2011 років.

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що «за нашими підрахунками, завдання 2011 року в розмірі 10 млрд. грн. буде виконано ще в першому півріччі цього року».

«Якщо за два місяці 2010 року надходження коштів від приватизації становило 67 млн. грн., то за аналогічний період 2011 року – більше 1 млрд.», - наголосив він.