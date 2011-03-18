Приватизацією націоналізованих банків куруватимуть НБУ та Мінфін

У разі ухвалення рішення про приватизацію націоналізованих банків, цей процес куруватимуть Національний банк України і Міністерство фінансів України. Фонд державного майна України (ФДМУ) виступить у ролі оператора з продажу.

Про це в інтерв`ю агентству УНІАН заявив голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

"Питання, пов`язані з процесом приватизації докапіталізованих банків, віднесено до повноважень Міністерства фінансів і Національного банку України, а коли йдеться безпосередньо про продаж державних пакетів акцій, то це вже наші повноваження. Ми виступимо як оператор", - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Кабінет міністрів України витратив близько 18 млрд. грн. бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - "Укргазбанку", "Родовід Банку" і банку "Київ". У підсумку Мінфін України став мажоритарним акціонером у кожній з цих фінустанов. Незважаючи на вливання значних сум у капітал вказаних банків, так і не вдалося відновити їх нормальну роботу. На сьогодні усі вони потребують додаткової капіталізації, яку оцінюють у 12,5 млрд. грн.

Рік тому віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив про те, що уряд готує до приватизації націоналізованих банків.

Про плани з залучення радників у цьому процесі заявив голова Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР.

Кабінет міністрів України 9 березня прийняв постанову №222, якою передбачено випуск облігацій внутрішньої державної позики терміном до п`яти років у розмірі 15 млн. грн. Залучені кошти планують скерувати на оплату послуг радників з приватизації банків, які були докапіталізовані за участю держави.