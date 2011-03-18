Щорічні надходження від приватизації до 2014 року становитимуть 10 млрд. грн. - Рябченко
До 2014 року щорічні надходження до Державного бюджету від приватизації повинні складати 10 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО заявив сьогодні у Верховній Раді, інформуючи щодо приватизації об'єктів державної власності впродовж 2010-2011 років.
Він зазначив, що Держбюджетом цього року передбачені надходження у розмірі 10 млрд. грн.
"На подальші роки у програмі реформування економіки на 2010-2014 роки планують приблизно такі ж надходження - по 10 млрд. грн.", - сказав він.
О.РЯБЧЕНКО також сказав, що в умовах кризи важливою стає приватизація великих об'єктів, оскільки заблокований доступ до кредитних ресурсів, і такі великі об'єкти є головними кандидатами на банкрутство.
"Підприємства потребують інвестицій, і іншим чином, як провести приватизацію, не існує шляху для залучення інвесторів", - сказав він.
О.РЯБЧЕНКО також додав, що в умовах кризи до ФДМУ надходить багато звернень від підприємств з проханням дати можливість приватизації для залучення інвесторів.