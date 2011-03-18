Проект програми приватизації на 2011 рік надійде до ВР найближчим часом - Рябченко

Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО запевняє, що найближчим часом у Верховну Раду нададуть проект програми державної приватизації на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР, інформуючи про приватизацію об'єктів державної власності упродовж 2010-2011 року.

"Безумовно, програма буде надана. І я сподіваюся, що вже найближчим часом вона уряд її спрямує до парламенту", - сказав він.

При цьому О.РЯБЧЕНКО додав, що, фактично, попереднє обговорення проекту програми вже завершили.