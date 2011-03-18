Торги на біржах Європи та США пройшли з позитивом на тлі планів G7 допомогти Японії - експерти

Торги на фондових біржах Європи і США у четвер, 17 березня, проходили з позитивною динамікою на тлі інформації про скликання зборів лідерів країн G7 щодо надання допомоги японській економіці.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Аналітики повідомляють, що у четвер також були опубліковані дані макростатистики США. Так, індекс споживчих цін у лютому склав +0,5%, а рівень промислового виробництва на лютий показав зниження на 0,1% при прогнозі росту 0,6%. Дані про кількість первинних звернень по допомогу з безробіття у США виявилися трохи кращими за очікування (385 тис. проти прогнозованих 387 тис.). Індекс ділової активності виріс до 43,4 пункту проти прогнозованих 30 пунктів.

З іншого боку, підкреслюють аналітики, залишаються проблеми в Японії і Північній Африці, які можуть продовжити рухати ринки вниз. Про невпевненість в подальшому рості українського ринку також свідчить спред між червневим ф'ючерсом та індексом Української біржі, який складає більше 100 пунктів. Це рекордне значення за увесь період існування термінового ринку.

За інформацією аналітиків, лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі у четвер були акції "Мотор Січі" (34,08 млн. грн.) і "Центренерго" (20,5 млн. грн.). Найбільший ріст серед підприємств індексного кошику був зафіксований в акціях "Азовсталі" (+3,43%) та Алчевського металургійного комбінату (+3,12%). Зниження показали акції "Західенерго" (- 1,52%).

Аналітики зазначають, що сьогодні вийдуть дані про рахунки поточних операцій і торговий баланс єврозони. Також будуть опубліковані дані індексу цін виробників Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 березня, підвищився на 1,43% - до 1 030,45 пункту. Загальний об'єм торгів склав 783 млн. 918 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,80% - до 2605,25 пункту. Загальний об'єм торгів склав 323 млн. 967 тис. грн. з них на терміновому ринку - 121 млн. 972 тис. грн.