Інвестори сподіваються, що Японії вдасться узяти під контроль ситуацію на АЕС – експерт

Інвестори виявляють обережну схильність до ризику, сподіваючись на те, що Японії вдасться узяти під контроль ситуацію на пошкодженій АЕС.

Таку точку зору висловила у коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, "індекс UX у п'ятницю, 18 березня, відкрився ростом, завдяки позитивній динаміці на світових фондових майданчиках. Відповідно, емоційні продажі напередодні частково викуплені".

Аналітик вважає, що на настроях інвесторів позначилася і непогана статистика зі США, яка вийшла у четвер. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня знизилося на 16 тис. і склала 385 тис., виробничий індекс ФРБ Філадельфії виріс у березні до рівня 43,4 пункту проти прогнозу в 30 пунктів. Зниження промислового виробництва в лютому на 0,1%, при прогнозі росту на 0,6% учасники ринку прогнозували.

За інформацією О.ЄВДОЧЕНКО, сьогодні не очікують публікації статистики зі США і Європи, проте збігає термін дії опціонів на акції і ф'ючерсів на американські індекси, що може привести до росту волатильності на фондових майданчиках.

Аналітик рекомендує утриматися від відкриття довгих позицій в акціях на вітчизняному ринку, оскільки поточний ріст виглядає як відскік вгору і переважно викликаний закриттям коротких позицій. Тим більше, що проблеми в Японії відвернули увагу інвесторів від подій, які відбуваються у Північній Африці і безпосередньо в Лівії. НАТО вже оголосило про готовність до участі в операції проти Лівії. "Тому існує ризик, що ціни на нафту ось-ось можуть злетіти до небес, що, звичайно, не додасть оптимізму ринкам", - вважає О.ЄВДОЧЕНКО.