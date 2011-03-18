Комісія боротьби з рейдерством відновить роботу найближчим часом
14:40, 18 березня 2011Фондовий ринок
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Урядова комісія з боротьби з рейдерством найближчим часом відновить свою роботу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками британського бізнесу.
Він відзначив, що робота даної комісії була припинена в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи. «Ми буквально в найближчий тиждень це питання вирішимо. Така комісія відновить свою роботу», - сказав М.АЗАРОВ.
Він також відзначив, що комісію, як і раніше, очолить один з віце-прем`єр-міністрів.
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