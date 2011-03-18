Комісія боротьби з рейдерством відновить роботу найближчим часом

Урядова комісія з боротьби з рейдерством найближчим часом відновить свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками британського бізнесу.

Він відзначив, що робота даної комісії була припинена в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи. «Ми буквально в найближчий тиждень це питання вирішимо. Така комісія відновить свою роботу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що комісію, як і раніше, очолить один з віце-прем`єр-міністрів.