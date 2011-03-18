Український фондовий ринок продовжив рух у позитивному напрямі - експерти

Український фондовий ринок у четвер, 17 березня, продовжив свій рух у позитивному напрямку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, суттєвий внесок у зростання індексу внесли металургійні компанії. Зокрема, Алчевський меткомбінат додав 3,12%, «Азовсталь» - 3,43%, Aвдіївський КХЗ - 1,15%, Єнакіївський метзавод - 2,68%, Ясинівський КХЗ - 1,47%. Трохи відіграла втрати, після падіння на початку тижня, «Мотор Січ» (+1,25%). Стабільно пройшли торги паперами "Укрнафти" (+0,88%) напередодні зборів акціонерів, запланованого на наступний тиждень.

Аналітики відзначають, що генкомпанії в четвер закрилися різнонаправлено. «Центренерго» (+3,06%) і «Донбасенерго» (+1,64%) додали в ціні, у той час як акції "Західенерго" (-1,52%) істотно просіли. Зросли котирування банків («Райффайзен Банк Аваль» додав 1,67%, «Укрсоцбанк» - 2,75%) і «Укртелекому» (+1,54%). На новини про відновлення виробництва селітри, яке не здійснювалося з 2009 року, злетіла вартість паперів концерну «Стирол» (+4,61%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 17 березня, підвищився на 1,43% - до 1 030,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 783 млн. 918 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,80% - до 2605,25 пункту. Загальний обсяг торгів склав 323 млн. 967 тис. грн., З них на терміновому ринку - 121 млн. 972 тис. грн.