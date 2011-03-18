Експерт: світові фондові ринки за вчорашній день показали впевнене зростання

Світові фондові ринки за вчорашній день показали впевнене зростання.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВ’ЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, індекс DJIA у четвер, 17 березня, збільшився на 1,4% до 11 775 пунктів. S & P 500 зріс на 1,3%, зупинившись на позначці 1274 пункти. Тривалі заворушення на Близькому Сході та Північній Африці сприяли різкому зростанню цін на нафту, що забезпечило зростання акцій компаній сировинного сектора. Зокрема, подорожчали акції Cliffs Natural Resources (+5,8%) і Chevron (+2,7%). Повідомлення про можливе залучення нових гравців у лівійський конфлікт тільки підсилили цей фон.

Як повідомила аналітик, інвестори в четвер активно скуповували акції Hewlett-Packard і Pfizer, що подорожчали більш ніж на 3%. Зросли і акції FedEx - після того, як компанія спрогнозувала доходи в четвертому кварталі (фінансовий рік не співпадає з календарним), і її прогноз перевищив очікування аналітиків.

За словами І.Зв’ягінцевої, четвергові статистичні дані вказали на несподіване падіння промислового виробництва в США у лютому на 0,1%. Це було зумовлено скороченням виробництва в енергетичному секторі на 4,5%. Подібні результати пояснюються несподівано теплою погодою, через що знизилася потреба в опаленні. У той же час обробна промисловість у США зберігає безперервне зростання протягом останніх семи місяців. Ще однією причиною слабкого показника в лютому став перегляд січневого показника зі зростання на 0,1% до зростання на 0,3%. Так що інвестори проігнорували це «статистичне розчарування».

Аналітик відзначила, що Японська біржа зросла на 2,7% до 9 207 пунктів. Акції Tokyo Electric Power Co. піднялися на 18,7%. Японський фондовий ринок почав активно зростати після того, як G7 заявила про те, що буде докладено спільних зусиль, аби утримати зміцнення ієни. Це перша міжнародна координація дій з управління валютними курсами з 2000 року.