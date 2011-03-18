Українські акції на світових біржах вчора продовжували загальний позитивний тренд - експерти

Українські акції під час вчорашніх торгів на міжнародних фондових майданчиках продовжували загальний позитивний тренд.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в четвер особливо вражаючі результати продемонструвала компанія Ferrexpo, папери якої зросли на 4,57%. Представники нафтогазового сектора показали помірне зростання. Cadogan Petroleum додав 1,95%, Regal Petroleum - 0,63%, JKX Oil & Gas - 2,55%. Водночас, акції «Миронівського хлібопродукту» (+0,63%) піднялися в ціні на незначну величину.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в четвер зміцнилися акції українських аграрних компаній. Папери «Агротону» зросли на 1,51%, «Астарти» - на 1,94%, «Кернела» - на 1%.