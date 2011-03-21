Торги на біржах Європи та США у п’ятницю проходили на позитивній території - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США у п'ятницю, 18 березня, проходили на позитивній території на тлі рішення лідерів країн G7 надати допомогу японській економіці.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, лідери країн G7 планують передусім провести валютні інтервенції з метою стабілізації курсу ієни.

За словами аналітиків, позитивно на хід торгів п'ятниці також вплинула новина з Лівії, де влада вирішила припинити бойові дії. Крім того, були опубліковані дані щодо рахунків поточних операцій по єврозоні, дефіцит яких склав 0.7 млрд. євро.

Аналітики підкреслюють, що українські ринки у п'ятницю закрилися підвищенням. Найактивніше на Українській біржі торгувалися акції компанії "Мотор Січі" (40,8 млн. грн.) і Алчевського металургійного комбінату (23,3 млн. грн.), по якому також був зафіксований найбільший ріст серед компаній індексного кошику. Акції "Мотор Січі" показали ріст у 5,29%, а папери Алчевського металургійного комбінату піднялися в ціні на 5,59%.

За інформацією аналітиків, сьогодні важливої макроекономічної статистики, яка може вплинути на хід торгів, не буде.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 18 березня, підвищився на 1,11% - до 1 041,92 пункту. Загальний об'єм торгів склав 637 млн. 862 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,55% - до 2671,63 пункту. Загальний об'єм торгів склав 330 млн. 858 тис. грн., з них на терміновому ринку - 88 млн. 514 тис. грн.