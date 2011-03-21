Українські фондові ринки у п’ятницю росли нарівні з європейськими біржами - експерти

Українські фондові ринки у п'ятницю, 18 березня, росли нарівні з основними європейськими біржами.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс Української біржі у п'ятницю стабільно піднімався впродовж усього дня. Загальний об'єм торгів акціями був помірним, що типово для останньої торгової сесії тижня. "Мотор Січ" знову опинилася у центрі уваги, продемонструвавши ріст на 5,29% на високому об'ємі торгів. Акції компаній гірничо-металургійного сектора другу сесію підряд показували позитивну динаміку. Алчевський меткомбінат додав 5,59%, "Азовсталь" - 4,37%, Aвдіївський КХЗ - 3,84%, Єнакіївський метзавод - 4,68%, Ясинівський КХЗ - 1,85%.

Аналітики зазначають, що генеруючі компанії на Українській біржі у п'ятницю продемонстрували вражаючі результати. "Центренерго" (+2,35%) і "Донбасенерго" (+2,35%) продовжили ріст, акції "Західенерго" (+1,57%) також помітно додали в ціні. Банки наслідували загальну позитивну тенденцію. "Райффайзен банк Аваль" піднявся на 1,92%, "Укрсоцбанк" - на 3,39%. "Укрнафта" (+0,63%) вийшла на позитивну територію ближче до кінця торгової сесії. Інтерес інвесторів до акцій Укртелекому ослаб - за підсумками дня ціна знизилася на 0,77%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 18 березня, підвищився на 1,11% - до 1 041,92 пункту. Загальний об'єм торгів склав 637 млн. 862 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,55% - до 2671,63 пункту. Загальний об'єм торгів склав 330 млн. 858 тис. грн., з них на терміновому ринку - 88 млн. 514 тис. грн.