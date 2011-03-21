Акції українських нафтогазових компаній показали у Лондоні змішані результати - експерти

Компанії українського нафтогазового сектора на Лондонській фондовій біржі у п'ятницю, 18 березня, продемонстрували змішані результати.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, акції JKX Oil & Gas (+0,87%) на Лондонській фондовій біржі у п'ятницю трохи підросли, котирування Regal Petroleum (- 1,56%) знизилися, а акції Cadogan Petroleum (- 5,73%) істотно просіли. Папери Ferrexpo (+2,54%) продовжували користуватися підтримкою інвесторів. Акції "Миронівського хлібопродукту" (- 0,06%) у ціні практично не змінилися.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі у п'ятницю "Астарта" (- 0,06%) і "Кернел" (- 0,37%) трохи знизилися. Котирування по акціях Агротону залишилися без змін.