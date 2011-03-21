Інвестори зберігають оптимізм та активно скуповують акції, які дешевшають - експерт

Попри те, що дорога нафта несе ризики уповільнення світової економіки, глобальні інвестори зберігають оптимізм і активно скуповують акції, які подешевшали, протягом ось уже третьої торгової сесії підряд.

Таку точку зору висловила у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона повідомила, що перед відкриттям українських майданчиків у понеділок, 21 березня, основний ф'ючерсний контракт на індекс S&P 500 додав 1%, що формує міцну базу для росту індексу УБ з відкриття ринку. Поточним джерелом оптимізму виступили очікування нормалізації ситуації на атомній електростанції "Фукусіма-1", тоді як ескалація конфлікту на Близькому Сході здебільшого ігнорується. У другій половині дня динаміка ринку може ослабнути, оскільки спекуляції щодо шкоди дорогої нафти для світової економіки і досягнення локальних опорів провідними індексами можуть обернутися фіксацією прибутку.

На думку аналітика, помітний вплив на динаміку ризикових активів у понеділок може чинити публікація даних про динаміку продажів на вторинному ринку житла у Сполучених Штатах Америки в лютому (консенсус-прогноз ринку складає 5,1 млн. будинків) а також виступ голови ЄЦБ Жан-Клода ТРІШЕ. Обидві події відбудуться о 16:00 за київським часом.

Як зазначила І.ЗВЯГІНЦЕВА, на світових фондових ринках у п'ятницю, 18 березня, продовжився ріст. Американський індекс S&P 500 збільшився на 0,4% і досяг позначки 1 279 пунктів. Ріст DJIA склав 0,7%, вивівши цей індекс на рівень 11 858 пунктів. Проте протягом минулих вихідних близькосхідні хвилювання посилилися, завдяки чому котирування нафти марки Brent сьогодні вранці показали ріст в межах 1,5%. Таким чином, котирування "чорного золота" повернулися до рівнів, які передували землетрусу в Японії 11 березня.