Янукович вимагає затвердити нову державну програму приватизації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає невідкладно затвердити нову державну програму приватизації, у якій врахувати активізацію цього процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

За його словами, приватизація не лише дозволить отримати додатковий ресурс для проведення реформ, але й принесе щорічно до державного бюджету десятки додаткових мільярдів гривень.

«Це інструмент підвищення ефективності роботи підприємств, зростання продуктивності праці і довготермінової ресурсної бази у вигляді додаткових податків», - зазначив він.

За даними В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні у державній власності перебувають сотні збиткових підприємств.

«Я вимагаю визначити цей напрямок діяльності уряду пріоритетним. Нам необхідно позбутися цього баласту, Миколо Яновичу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

При цьому він закликав високопосадовців «не розслаблятися», незважаючи на те, що формально план приватизації цього року виконано у зв’язку із продажем «Укртелекому».

«Я вважаю темпи реформ у сфері приватизації та управління державною власністю незадовільними. Застаріла законодавча база приватизації уже давно не відповідає потребам сьогодення. Тому я наполягаю на необхідності невідкладного затвердження нової державної програми приватизації та внесення відповідних змін до законодавства», - наголосив Президент.