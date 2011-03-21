Суд затвердив мирову між ФДМУ і покупцем «Луганськтепловозу»

Київський господарський суд сьогодні, 21 березня, затвердив мирову угоду між Фондом державного майна України та покупцем «Луганськтепловозу» - ЗАТ «Брянський машзавод».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Раніше голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що після того, як сторони підпишуть мирову угоду, її буде передано на затвердження до Київського господарського суду.

За інформацією голови ФДМУ, запланована до підписання мирова угода передбачає нульовий варіант, коли сторони відмовляються від взаємних претензій, зокрема щодо сплати пені та штрафних санкцій покупцем.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. прокуратура Києва відкликала свою касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 року, який підтвердив законність приватизації 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Як відзначили в прес-службі прокуратури, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловозу» - ЗАТ «УК«Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями і укладення між сторонами мирової угоди.

«Оскільки прокуратурі Києва стало відомо про наявність зазначених обставин після подачі касаційної скарги на постанову Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 р., касація була відкликана», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в уряді, раніше прокуратура направила касаційну скаргу на рішення Київського господарського апеляційного суду, яким він задовольнив апеляцію Фонду державного майна і тим самим підтвердив законність приватизації 76,001% акцій ХК «Луганськтепловоз». Таким чином, за інформацією джерела, була припинена передача держпакета акцій «Луганськтепловозу» його покупцеві – керуючій компанії «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. Київський господарський апеляційний суд у грудні 2010 року задовольнив апеляцію керуючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалене за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подачі позову стала несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

15 червня 2010 керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК« Луганськтепловоз ».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.