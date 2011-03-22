Продаж акцій “Нафтогазу" суперечить деклараціям про євроінтеграцію – Соколовський

Планування продажу акцій НАК "Нафтогаз України" суперечить деклараціям про європейський курс розвитку України.

Про це УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість продажу частини акцій НАК.

Він зазначив, що пріоритетним завданням є реструктуризація компанії відповідно до зобов'язань, які Україна узяла на себе, зокрема перед ЄС, у контексті євроінтеграції.

"Якщо ж планується продавати іноземцям акції "Нафтогазу" без його реформування, то жоден з серйозних європейських інвесторів у такий проект не прийде, оскільки це суперечило б європейському енергетичному законодавству. А продаж акцій іншим закордонним інвесторам, які не готові працювати у межах європейського права, суперечить українським національним інтересам, зокрема - деклараціям про європейський курс розвитку нашої держави", - сказав Б. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Експерт підкреслив, що навіть частковий продаж акцій українських підприємств, які будуть утворені на базі НАК "Нафтогаз України" і матимуть стратегічне значення для України, неприпустимий з точки зору національної безпеки.

Він нагадав, що сьогодні треба зосередити увагу на тому, щоб збалансувати фінансовий стан "Нафтогазу" і на подальшій реструктуризації компанії.

"У першу чергу йдеться про прозорість і про розподіл функцій транспортування, продажу і видобутку енергоресурсів. Тобто йдеться про утворення транспарентних, юридично і практично незалежних структур. Готовність здійснювати такі реформи Українська держава задекларувала давно. Президент В. ЯНУКОВИЧ це підтвердив. Зокрема, у середині 2010 року. Проте, досі ні нинішній, ні попередні уряди до практичних дій в цьому напрямі, на жаль, не вдалися. Очевидно, що в умовах штучно сформованої останніми роками заборгованості компанії, насамперед у кредитних зобов'язаннях, здійснити це надзвичайно складно", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня В. ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає можливим продаж частини акцій НАК "Нафтогаз України" на міжнародних біржах.

11 березня голова правління "Нафтогазу" Євгеній БАКУЛІН повідомив, що керівництво НАК "Нафтогаз Україна" готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики і вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії.

За його словами, на сьогодні розглядають декілька можливих способів реструктуризації НАК "Нафтогаз Україна", у тому числі створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

1 березня під час другої щорічної конференції "Український енергетичний форум" Є. БАКУЛІН заявив, що "Нафтогаз" планує впродовж 1,5-2 років вийти на IPO.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.