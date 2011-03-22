Торги на біржах Європи та США пройшли з підвищенням на тлі корпоративних новин - експерт

Торги на фондових біржах Європи та США у понеділок, 21 березня, пройшли з підвищенням провідних індексів на тлі позитивних новин, які надійшли з корпоративного сектора злиття і поглинань.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, японський індекс Nikkei у понеділок закрився підвищенням на 2,72%. Сьогодні у США опублікують звіт про рівень роздрібних продаж великих торгових мереж.

Аналітики зазначають, що українські фондові ринки у понеділок закрилися на позитивній території. Лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі були акції компанії "Мотор Січ" (99,5 млн. грн.), "Укрнафти" (37,9 млн. грн.) і Алчевського металургійного комбінату (33,9 млн. грн.). Лідерами росту серед підприємств індексного кошика стали акції Єнакіївського металургійного заводу (+1,.09%) і "Мотор Січі" (+8,79%). Усі інші компанії індексного кошика також закрилися підвищенням.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 березня, підвищився на 3,75% - до 1 080,98 пункту. Загальний об'єм торгів склав 423 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 4,81% - до 1 080,98 пункту. Загальний об'єм торгів склав 408 млн. 491 тис. грн., з них на терміновому ринку - 97 млн. 598 тис. грн.