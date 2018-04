Індекс Nikkei сьогодні виріс на 4,36%

За підсумками торгів 22 березня 2011 р. індекс Nikkei виріс на 401,57 пункту (+4,36%) і склав 9608,32 пункту, на тлі поступового послаблення кризи на аварійній АЕС "Фукусіма-1", яка постраждала у результаті найпотужніших землетрусів і цунамі, повідомляє РБК.

Як зазначає агентство, Банк Японії випустив на грошовий ринок додатково 2 трлн. ієн (24,7 млрд. дол.) для підтримки японських фінансових інститутів. Вкидання грошей на ринок здійснюють з метою не допустити різкого підвищення процентних ставок і допомогти регіональним банкам, які ведуть свою діяльність на територіях, постраждалих від землетрусу, залучати кошти. На цьому фоні фінансовий сектор Країни сонця, що сходить, вийшов у лідери підвищення. Зокрема, акції найбільшого японського банку Mitsubishi UFJ Financial подорожчали на 8,3%, а його конкурентів Mizuho Financial і Sumitomo Mitsui Financial - на 7,9% і 6,6%.

Також на фоні ситуації, яка поступово вирішується, на АЕС "Фукусіма-1", значно виросли котирування компаній, чия діяльність пов'язана з ядерною енергетикою. Котирування акцій Tokyo Electric Power Co., яка є оператором аварійної АЕС, підскочили на 15,8%. Папери виробника електроніки Toshiba, який займається виробництвом атомних реакторів, виросли в ціні на 12,8%.

На цьому тлі подорожчали акції й інших виробників електроніки. Незважаючи на зміцнення ієни до долара, що зазвичай негативно впливає на котирування паперів японських експортерів, акції виробників цифрових камер Canon і Nikon подорожчали на 6% і 3,1% відповідно. Також виросли ціни на папери таких компаній як Panasonic і Hitachi, - на 4,9% і 4% відповідно.

Крім того, у "зеленій зоні" завершили торги і акції автомобілебудівних компаній. Провідний у світі представник цього сектора - компанія Toyota Motor - продемонструвала ріст котирувань на 4%, а її конкуренти Mitsubishi і Nissan - на 5,1% і 2,1%.