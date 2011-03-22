ПФТС продасть 17,9% своїх акцій

Рада Асоціації "Фондове Партнерство" на своєму засіданні у понеділок, 21 березня 2011 р., прийняла рішення запропонувати до продажу членам асоціації пакет 17,9% акцій ПрАТ "Фондова біржа ПФТС".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПФТС.

"Пакет 17,9% акцій буде запропоновано до придбання членам асоціації, які упродовж 2010 р. торгували на біржі", - повідомив голова Ради Асоціації Борис ТИМОНЬКІН. За його словами, продаж буде здійснений на аукціонних торгах, поетапно, з дробленням пакетів на лоти. Аукціони проводитимуться з середини травня поточного року.

Нагадаємо, на 21 березня 2011 р. асоціації "Фондове Партнерство" належить 573 акцій ПрАТ "ФБ ПФТС", які залишилися після реалізації у 2010 р. членами асоціації свого права на придбання акцій біржі у рівних частках. Рішенням загальних зборів від 24 грудня 2009 р. затверджено, що ці акції будуть надалі запропоновані членам асоціації за результатами їх торгів на ПрАТ "ФБ ПФТС" у 2010 р. У цілому, за даними ПФТС, у 2010 р. на біржі укладали угоди 136 членів Асоціації.

Довідка УНІАН. Загальна кількість акцій біржі складає 3201 шт., з яких ММВБ належать 50%+1 акція, Асоціації - 17,9%, інші акціонери - учасники ринку та інші особи.