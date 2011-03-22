Сьогодні на світових ринках акцій можлива хвиля фіксації прибутків - експерт

Сьогодні на світових ринках акцій можлива хвиля фіксації прибутку.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, світові фондові ринки з початку нового торгового тижня продовжили відігравати втрати, які виправдовуються наслідками землетрусу в Японії. Індекси S&P 500 і DJIA у понеділок, 21 березня, виросли з відкриття на 1,5% і змогли утриматися на максимальних рівнях до кінця торгової сесії. Обидва індекси увійшли до діапазонів локальних опорів біля рівнів 1 300 і 12 000 пунктів відповідно.

Як сказав П. ІЛЬЯШЕНКО, незважаючи на позитивний результат торгової сесії у США, фондові індекси в країнах Азії сьогодні вранці не змогли продемонструвати переконливий ріст. Більшість індикаторів завершили торгову сесію ростом на рівні половини процентного пункту, тоді як японський Nikkei 225 додав більше 4%.Фахівцям вдалося відновити подачу електроенергії на атомній електростанції "Фукусіма-1", проте говорити про гарантоване запобігання технологічній катастрофі передчасно.

На думку аналітика, посилення протестів у Йемені і Сирії не стало сюрпризом для глобальних інвесторів. У результаті котирування нафти марок Brent і WTI не демонструють однозначної динаміки, торгуючись на рівнях вчорашнього закриття.

П. ІЛЬЯШЕНКО повідомив, що успіх (хоча і суперечливий) переговорів з питання збільшення об'єму Європейського фонду фінансової стабільності надає підтримку європейській валюті. Міністри фінансів Європейського Союзу погоджували деталі створення постійного фонду стабільності, який повинен почати функціонувати з 2013 року. Водночас чиновникам не вдалося порозумітися у питанні методів наповнення EFSF, який покликаний захистити уряди Греції і Ірландії від несприятливих кондицій на ринку суверенного боргу.

Як вважає аналітик, на цей момент глобальні інвестори вважають за краще зберігати обережність. Відносно слабка динаміка росту котирувань нафти повинна допомогти акціям у розвинених країнах зберегти ріст за інерцією, але фіксація прибутку залишається основним сценарієм для першої половини торгової сесії вівторка. Протягом дня ключовим ризиком для українських інвесторів стануть збори акціонерів "Укрнафти". Зовнішній фон на відкритті українського ринку у вівторок склався невизначений.