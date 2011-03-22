Варшавська фондова біржа у 2010 році скоротила прибуток на 5,8%

Варшавська фондова біржа (ВФБ) у 2010 році скоротила чистий прибуток на 5,8% порівняно з 2009 роком - до 94,8 млн. злотих, або 32,7 млн. дол. (1 дол. = 2,9 злот.).

Згідно з даними ВФБ, які має УНІАН, прибутки біржі, яка минулого року провела первинне розміщення акцій на своєму ж майданчику, збільшилися на 13,1% - до 225,6 млн. злотих.

EBITDA збільшилася на 16,7% до 122,6 млн. злотих, а рентабельність EBITDA склала 54,3%, що на 1,6% вище за торішній показник.

Чистий прибуток на акцію склав 2,26 злотого.

Контрольована державою біржа, яка продала у листопаді 64% акцій, пояснила падіння чистого прибутку витратами на проведення IPO.

Як повідомляв УНІАН, Варшавська біржа у 2009 році збільшила чистий прибуток на 11% до 100,7 мільйонів злотих.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі зберіг контроль над створеною в 1991 році Варшавською фондовою біржею після IPO у кінці 2010 року.

На її головному і альтернативному майданчику торгують акціями понад 400 фірм, 28 з яких – закордонні, їх загальна капіталізація складає майже 290 млрд. доларів.