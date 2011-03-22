Інвестори сподіваються на поліпшення ситуації в Японії, тому фондові ринки зростають - експерти

Українські фондові ринки зросли в понеділок, 21 березня, оскільки настрої інвесторів у Європі покращилися в надії на вирішення ситуації в Японії, а також на новини про те, що ООН вдалося без особливих проблем організувати безполітну зону над територією Лівії.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, на Українській біржі в понеділок акції «Мотор Січі» (+8,79%) були серед лідерів зростання, повністю компенсувавши втрати минулого тижня. За акціями гірничо-металургійного сектора спостерігалося ралі. Алчевський меткомбінат додав 8,4%, Авдіївський КХЗ - 6,84%, «Азовсталь» - 8,49%, Єнакіївський метзавод - 12,09%, Ясинівський КХЗ - 5,63%.

За інформацією аналітиків, папери українських генкомпаній і банків у понеділок також піднялися в ціні. Зокрема, «Центренерго» додала 4,8%, «Донбасенерго» - 4,44%, «Західенерго» - 1,32%, "Райффайзен Банк Аваль» - 3,32%, «Укрсоцбанк» - 4,76%. Високий обсяг торгів був зафіксований за акціями «Укрнафти» (+2,09%). Також повернувся інтерес інвесторів до «Укртелекому» (+0,73%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 березня, підвищився на 3,75% - до 1 080,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 423 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 4,81% - до 1 080,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 408 млн. 491 тис. грн., з них на терміновому ринку - 97 млн. 598 тис. грн.