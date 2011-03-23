Експерти: на фондові ринки негативно вплинула нова інформація з Лівії

Торги на фондових біржах Європи і США у вівторок, 22 березня, проходили в основному на негативній території на тлі нової інформації про конфлікт в Лівії.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, японський індекс Nikkei вчора зріс на 4,36%.

За словами аналітиків, українські фондові майданчики у вівторок закрилися зі змішаною динамікою. Індекс Української біржі закрився знизився на 0,64%, опинившись на рівні 2782,09 пункту, а індекс ПФТС показав зростання на 0,74%, досягнувши 1088,93 пункту. Лідерами за обсягом зростання на Українській біржі були акції компанії «Мотор Січ» (51,4 млн. грн.) і Алчевського металургійного комбінату (36,3 млн. грн.). Краще ринку торгувалися папери «Укрнафти» (+3.00%), «Райффайзен Банку Аваль» (+0,84%) і "Азовсталі" (+0,71%). Всі інші акції індексного кошика Української біржі за підсумками торгів у вівторок зафіксували зниження.

Аналітики повідомляють, що в єврозоні сьогодні вийде інформація щодо індексу споживчої довіри. У США буде опублікована статистика за рівнем продажів новозбудованого житла і за зміною рівня запасів нафти за тиждень.