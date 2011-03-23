Хвиля фіксації прибутків на фондових ринках сьогодні може продовжитися - експерт

Хвиля фіксації прибутку на світових ринках акцій сьогодні може продовжитися.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, у діях інвесторів на світових фондових ринках у вівторок, 22 березня, переважала обережність. Американські індекси S&P 500 і DJIA скорегувалися від опору на рівнях 1 300 і 12 000 пунктів, за підсумками торгової сесії втративши 0,15% і 0,4% відповідно. Водночас, індекс MSCI AC World, який відображає динаміку усіх основних фондових майданчиків, у вівторок додав 0,4%. Таким чином, прагнення до фіксації прибутку ще не досягло апогею, і короткострокові ризики зниження котирувань акцій зберігаються.

Як повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, учасники ринку повернулися до теми хвилювань на Близькому Сході, що привело до зростання цін на нафту. Так, котирування марки WTI досягли позначки у 105 доларів за барель, що лише на 3% нижче від рівня річного максимуму. У той же час, зараз трейдери на ринку чорного золота не демонструють апетиту до покупок, що може дати підтримку ринкам акцій.

Аналітик вважає, що впродовж сьогоднішнього дня трейдерам треба звернути увагу на розвиток подій на світовому валютному ринку. За даними агентства Bloomberg, о 17:00 за київським часом в парламенті Португалії почнеться обговорення програми скорочення державних витрат. "Підвищена увага ринків до цієї події читається у вчорашньому рості прибутковості боргових зобов'язань Португалії і помірному зниженні вартості європейської валюти сьогодні вранці. Посилення негативної динаміки валютної пари долар/євро слід розцінювати як короткостроковий негатив для ринків акцій", - підкреслив П. ІЛЬЯШЕНКО.