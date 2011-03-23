Створення Центрального депозитарію на базі НДУ суперечить домовленостям з МВФ – Посол США

16:53, 23 березня 2011
Фондовий ринок
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Надзвичайний і Повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФТ вважає, що створення Центрального депозитарію на базі ВАТ "Національний депозитарій України" (НДУ) суперечить домовленостям між урядом України і Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо створення Центрального депозитарію цінних паперів. Про це сказано у листі Д.ТЕФТА на ім'я віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА від 23 лютого, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як сказано у листі посла США, "упродовж останніх 10 років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Всесвітній банк (ВБ) надавали підтримку формуванню Центрального депозитарію цінних паперів, переважна частка в якому повинна бути у приватній власності. Практичним втіленням цієї роботи стало створення Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) - ефективної і прозорої організації, у якій збалансовано представлені інтереси учасників ринку і держави, яка не вимагає підтримки за рахунок коштів державного бюджету".

Д.ТЕФТ зазначає, що кінцевим результатом цього процесу повинно було стати юридичне визнання ВДЦП в якості центрального депозитарію, що у нинішній ситуації дало б вирішальний імпульс в питаннях забезпечення стабільності фондового ринку України, надання стійкості його розвитку. Відповідно до домовленості з МВФ, уряд України погодився створити центральний депозитарій на базі ВДЦП, зазначає посол США.

Проте, сказано у листі Посла США в Україні, "нещодавно апарат прем'єр-міністра України сформував робочу групу, метою діяльності якої є створення центрального депозитарію не на базі ВДЦП, а шляхом об'єднання НДУ з депозитарними функціями Нацбанку України". На думку Д.ТЕФТА, практична реалізація подібного сценарію може негативно позначитися на довірі інвесторів до України, а також матиме негативний вплив на досягнення довгострокових планів економічного і фінансового розвитку країни. Окрім цього, плани створення Центрального депозитарію на базі НДУ, який утримують за рахунок коштів держбюджету, розходяться з домовленостями між урядом України і МВФ, повідомляє Д.ТЕФТ у своєму листі на ім'я віце-прем'єр-міністра С. ТІГІПКА.

Як повідомляв УНІАН, у рамках програми взаємодії України з МВФ 10 грудня 2010 року був підписаний договір, відповідно до якого Україна зобов'язалася у 2011 році створити єдиний Центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, яким керуватимуть прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління інтересів учасників ринку і держави, що забезпечують збалансоване представництво, тобто на базі ВДЦП. Участь держави повинна була полягати виключно в створенні ефективної законодавчо-нормативної бази. Фінансування Центрального депозитарію за рахунок державних коштів має бути зведене до мінімуму.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем'єр затвердив склад оргкомітету і заходи зі створення Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.

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