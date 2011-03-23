Експерти вказують на зниження попиту на ОВДП на первинному ринку

Об'єм заявок на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на вчорашньому аукціоні Міністерства фінансів України істотно знизився порівняно з минулим тижнем.

Про це УНІАН повідомила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена БЄЛАН.

За її інформацією, сукупний об'єм поданих заявок на вчорашній аукціон з ОВДП склав 1,4 млрд. грн., що у три рази менше, ніж минулого тижня. Усього вчора Мінфін на первинному аукціоні реалізував ОВДП на суму 572 млн. грн. (за номінальною вартістю), що у 6 разів менше, ніж на минулому аукціоні тиждень тому.

О.БЄЛАН також зазначила, що якщо раніше на первинних аукціонах переважав попит на короткі ОВДП, то на чотирьох останніх аукціонах сукупний попит на середньострокові облігації навпаки у два рази перевищив попит на короткострокові папери.

"Це говорить про те, що інвестори вже більше схильні брати на себе ризики у середньострокових паперах у пошуках вищої прибутковості", - зазначила економіст.

Згідно з прогнозом аналітиків Dragon Capital, надалі банки більше коштів надаватимуть на кредитування і менше - на купівлю держоблігацій. Середні об'єми залучення на первинних аукціонах цього року складуть 0,9 млрд. грн., що трохи менше від поточного 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 3 млрд. 347 млн. 822 тис. 450 грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 15 березня.