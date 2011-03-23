Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 23 березня, підвищився на 1,26% - до 1 102,65 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 164 млн. 657 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 1,12% - до 2813,22 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 374 млн. 903 тис. грн., із них на терміновому ринку - 106. млн. 241 тис. грн.