Макростатистика залишається поза увагою інвесторів - експерти

Макроекономічна статистика останнім часом залишається поза увагою інвесторів фондових ринків.

Таку думку висловили в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За прогнозами аналітиків, одним з можливих показників, на який все-таки відреагує ринок, може стати звіт про ВВП США, який буде опублікований у п'ятницю. Проте, чекати конкретики не варто, оскільки вихідні можуть внести свої корективи в новинному плані.

Аналітики повідомляють що рекордне падіння продажів будинків на первинному ринку нерухомості США привело в середу, 23 березня, до невеликого зниження котирувань американських індексів після відкриття, після чого послідувало відновлення. США, що ведуть індекси, і Європи учора закрилися зі змішаною динамікою, найбільший вплив на ринок робили обстановка на Близькому Сході і ситуація в Японії.

Аналітики зазначають, що по єврозоні у середу був опублікований індекс довіри споживачів, який опустився на 10,6 пункта. У США опублікували рівень зміни запасів нафти за тиждень, що збільшився на 2,1 млн.бар за прогнозів аналітиків у 1,6 млн. бар. Сьогодні в США вийде звіт щодо кількості заявок на отримання допомоги з безробіття і дані про замовлення на товари тривалого користування. По єврозоні важливої статистики, яка може вплинути на хід торгів, не буде.

За словами аналітиків, український фондовий ринок у середу закрився на позитивній території, незважаючи на невизначеність на зовнішніх ринках. Уранішній ривок вгору змінився бічним рухом в районі позначки 2820 пунктів щодо індексу Української біржі. Акції "Укрнафти" протестували рівень в 904 грн., але закрилися нижче. Хороший попит мали акції концерну "Стірол", "Азовсталі" і Єнакіївського метзаводу. Висока волатильність торгів на західних майданчиках вказує на те, що торговці досі тримають руку на пульсі у появі будь-якої новини з Близького Сходу або Японії.

За інформацією аналітиків, лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі у середу виступили акції "Укрнафти" (42,89 млн. грн.) і Алчевського металургійного комбінату (30,19 млн. грн.). Найкращу динаміку росту показали "Укрнафта" (+5,14%) і Єнакіївський металургійний завод (+8,25%). Акції Єнакіївського метзаводу продемонстрували ріст після проведення зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення узяти в оренду виробничі потужності Макіївського метзаводу. Зниження серед компаній індексного кошику було зафіксоване по "Укртелекому" (- 1,91%) і "Західенерго" (- 1,38%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 23 березня, виріс на 1,26% - до 1 102,65 пункту. Загальний об'єм торгів склав 164 млн. 657 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,12% - до 2813,22 пункту. Загальний об'єм торгів склав 374 млн. 903 тис. грн., з них на терміновому ринку - 106 млн. 241 тис. грн.