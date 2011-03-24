Швидкість розвитку подій у єврозоні збільшує ризики для покупців акцій - експерт

Очевидне погіршення ситуації на борговому ринку країн єврозони все ще не стало головною темою на ринках ризикових активів, але швидкість розвитку подій збільшує ризики для покупців акцій.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Він зазначив, що після того, як парламент Португалії не підтримав програму скорочення державних витрат, прибутковість 10-річних зобов`язань країни уперше перевищила позначку у 7,5%. У результаті політичної кризи, прем`єр-міністр Португалії Жозе СОКРАТЕШ оголосив про відхід зі своєї посади і, хоча відставка все ще не прийнята, майбутнє коаліційного уряду стає усе невизначенішим. Додало олії у вогонь і рейтингове агентство Moody`s, яке понизило рейтинг 30 іспанських регіональних банків у зв`язку з погіршенням рейтингу Іспанії, яке мало місце раніше.

За словами аналітика, окрім вже звично складної ситуації в Лівії, Йемені, Бахрейні і Сирії, список геополітичних ризиків поповнився можливою ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною в результаті вибуху бомби в Єрусалимі 23 березня. Тим часом сьогодні вранці ф`ючерси на нафту марки WTI поки не демонструють ознак збільшення попиту на "чорне золото" у результаті росту невизначеності. Проте, як показує досвід останніх торгових сесій, можливий ріст котирувань нафти може чинити тиск на ринки акцій в ході сьогоднішньої торгової сесії, тому цим ризиком не можна нехтувати.

Як повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, торгова сесія в США у середу, 23 березня, почалася на негативній території, ведена падінням акцій фінансового сектора, а також ростом прибутковості боргових зобов`язань Ірландії і Португалії. Проте зниження котирувань акцій залучало нових покупців, і вже через 2,5 години після відкриття торгів індекси S&P 500 і DJIA вийшли в плюс, додавши за підсумками дня 0,6% і 0,5% відповідно. Тиск на акції банків чинили рішення ФРС не підтримати очікуваний ринком план збільшення дивідендів одним з провідних представників галузі - Bank of America.

За інформацією аналітика, сьогодні вранці фондові індекси в країнах Азії завершили торгову сесію на позитивній ноті, а ф`ючерси на індекс S&P 500 додали більше 0,4% порівняно з рівнем на момент закриття Української біржі у середу. З іншого боку, учора американському індексу S&P 500 так і не вдалося закріпитися вище за опір на рівні 1 300 пунктів, що збільшує ризики погіршення технічної ситуації. При цьому євро продовжує послаблюватися і до відкриття українських фондових майданчиків єдина валюта втратила до долара 1,5 фігур від рівня вівторка.