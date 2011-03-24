Українські фондові ринки завершили вчорашній день на позитивній ноті - експерти

Українські фондові ринки завершили вчорашній день на позитивній ноті.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, «Укрнафта» (+5,14%) в середу, 23 березня, опинилася в центрі уваги. Єнакіївський метзавод (+8.25%) злетів у ціні. «Азовсталь» (AZST +1,95%), Алчевський меткомбінат (+1,33%) і Авдіївський КХЗ (+0,91%) також підтримали зростання індексу. Водночас, Ясинівський КХЗ (-0,53%) трохи просів. «Стирол» опинився серед лідерів зростання, додавши 3,9%.

Аналітики відзначають, що активність торгів акціями «Мотор Січі» в середу вщухла - папери зросли всього на 0,39% на досить низькому обсязі. «Донбасенерго» (+0,44%) компенсувала частину втрат попередньої сесії, у той час як папери інших генкомпаній продовжували падати. «Центренерго» втратила 0,62%, «Західенерго» - 1,38%. Банки («Райффайзен Банк Аваль» опустився на 0,21%, «Укрсоцбанк» зріс на 0,34%) закрилися різнонаправлено. «Укртелеком» (-1,91%) істотно впав в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 23 березня, зріс на 1,26% - до 1 102,65 пункту. Загальний обсяг торгів склав 164 млн. 657 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 1,12% - до 2813,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 374 млн. 903 тис. грн., з них на терміновому ринку - 106 млн. 241 тис. грн.